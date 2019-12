Cinco películas que Disney estrenará en los próximos meses

Del 5 al 8 de diciembre se llevó a cabo la Comic Con Experience (CCXP) 2019 en São Paulo, Brasil, y los fans del cine se dieron un festín con los anuncios que Disney hizo sobre los próximos proyectos que veremos en pantalla.

Los meses que vienen llegarán cargados de acción, aventura y diversión. Ya sea en el mundo de los Vengadores o en una tierra de fantasía animada, las historias que veremos en los meses que vienen ya tienen las expectativas muy altas.

Para que no te pierdas ningún detalle de las películas que Disney nos tiene preparadas, compartimos un poco más acerca de su trama y fechas de estreno.

Dirigida por J.J. Abrams, esta entrega será la conclusión de la saga Skywalker. En ella veremos de regreso a "Rey" (Daisy Ridley), "Finn" (John Boyega) y "Poe" (Oscar Isaac), así como a "Kylo Ren" (Adam Driver) ¿Cómo terminará esta épica batalla contra el mal?

En esta cinta veremos a Ryan Reynolds como un cajero de banco que está harto de su rutina repetitiva, hasta que un día se da cuenta de que vive dentro de Free City, un mundo de videojuegos. La cinta, dirigida por Shawn Levy, contará con las actuaciones de Joe Keery ("Stranger Things") y Taika Waititi ("What We Do in The Shadows").

Durante la CCXP 2019, Kevin Feige, Presidente y Chief Creative Office de Marvel Studios, dio a conocer detalles de "Black Widow", que se estrenará en abril del 2020. En esta ocasión, se presentó un nuevo póster de Scarlett Johansson como "La Viuda Negra".

El director de la cinta, Dan Scanlon, reveló una nueva imagen sobre la película, que contará con las voces en inglés de Chris Pratt y Tom Holland. En "Unidos", veremos un mundo de fantasía, en el que dos hermanos elfos se embarcan en una extraordinaria aventura en busca de magia.

En esta comedia animada de Fox, conoceremos a "Lance Sterling" y "Walter Benítez", que son completos opuestos. Mientras que "Lance" es el espía más encantador y cool del mundo, "Walter" es el encargado de crear los artefactos para las misiones secretas. Después de un suceso inesperado, estos dos personajes deberán aprender a trabajar juntos si quieren salvar al mundo.