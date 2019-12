Manu NNa enfrenta críticas y censura en el 'stand up'

El standupero Manu NNa ha cosechado grandes frutos en su trabajo como creador de contenidos LGBT, pero también ha tenido que enfrentar duras críticas por tratar temas que atañen únicamente a sus preferencias sexuales, así como censura.

Manu NNa compartió su experiencia en la comedia: “La cantidad de gente que consume lo que yo hago poco a poco ha ido creciendo porque creo que es un contenido auténtico y además tiene que ver con la visibilidad que es muy importante en este momento”.

“Hay muchos heterosexuales que me preguntan por qué hablo siempre de ser gay, yo les digo que ellos también siempre hablan de sus preferencias o me preguntan por qué los gays quieren estar en todo, pues porque los heterosexuales ya están en todo”.

No obstante, la censura en sus textos no ha faltado: “Cuando me contratan me piden no decir tantas groserías o hay shows donde quieren que sólo hable de ciertas cosas o a veces no puedo mencionar la palabra que lleva V”.

“Incluso hay gente que me dice que no hable de ser gay, pero es mi línea, obviamente voy hablar de mis relaciones amorosas, es así como vivo, y cuando tratan de censurarme me muevo de lugar porque va contra mi libertad de expresión y además es homofóbico”, añadió.

Respecto a cómo evitar ofender ciertos sectores de la sociedad, afirma que hay que tener muy claro la línea del respeto al momento de escribir un guion. “Hay una línea delgada entre lo políticamente correcto y eso es lo que debemos cuidar los comediantes. Siempre tiene que ser más chistoso que racista, homofóbico o clasista y es bueno respetar esa línea”.

Sin embargo, comentó que no todo su público es exclusivamente parte de la comunidad. “Tengo seguidores heterosexuales que me dicen que han visto mi stand up al lado de su esposo o esposa y sus hijos a quienes les explican poco a poco qué intento decir”.

Manu NNa, quien ha formado parte de la programación de Comedy Central y Netflix, señaló que gracias a esas plataformas, la apertura y visibilidad hacia su comunidad se ha expandido. “Cada día hemos abierto más espacio y los medios nos están volteando a ver pero siempre tiene que haber autenticidad al tener algo que decir”.

El comediante se presentará este 13 de diciembre con el show True Colors en un foro de la colonia Roma, y compartirá escenario con otros standuperos de la comunidad LGBT como Ophelia Pastrana, Nicho Peña y Ana Julia.