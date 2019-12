Los 'hot pants' de Kristen Stewart que causan revuelo

Nos encanta que las celebridades cada vez apuestan por lucir increíbles y despreocupadas en las alfombras rojas o eventos formales. El protocolo social y de vestuario muchas veces son tan rígidos que no cualquiera puede expresarse como quiera. Sin embargo, hay celebridades como Kristen Stewart que esto no parece importarle y que es fiel a su estilo no importa cuándo, ni dónde.

A lo largo de los años, hemos visto que el estilo de Kristen ha ido evolucionando a tal punto que hoy se le considera como uno de los más irreverentes y estilosos del medio del espectáculo. Su estilo desenfadado y a la vez rudo nos recuerda a que cualquier mujer, mientras se sienta cómoda con lo que use, será bella no importa lo que se ponga. O al menos así lo demostró en su participación como espectadora de la nueva colección de Chanel pre-otoño 2020 y sin duda dejó a todos con el ojo cuadrado al asistir con una camisa, medias y unos "hot pants". La actriz llevaba unos "minishorts" de la firma Chanel combinados con una camisa de seda y collares en perlas, brillantes y piedras semipreciosas. Sin duda, la musa de Chanel dejó impactados a todos y dejó claro que el estilo de la casa francesa es, definitivamente para todas y todos.