Paul McCartney producirá cinta animada para Netflix

El gigante del "streaming" anunció este martes que el excomponente de los Beatles, además de producir, también compondrá la banda sonora de la cinta, su segundo trabajo en la animación tras el corto Rupert and the Frog Song, que estrenó con éxito en 1984.

Sir Paul McCartney will create original songs/music for and produce High in the Clouds, an animated adaptation of the children’s novel McCartney wrote with Geoff Dunbar and Philip Ardagh. The feature film will be written by Jon Croker (Paddington & Paddington 2) pic.twitter.com/qw95jseSJG