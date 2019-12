Podría cambiar PRD de nombre; piden cercanía con la gente

En el PRD se discute la posibilidad de cambiar de nombre y realizar ajustes para adaptarse a las nuevas circunstancias que vive el país, situación que comparten otros institutos políticos, pero más que cambiar de denominación lo que se debe hacer es reencontrarse con la sociedad, que les ve alejados de sus demandas y persiguiendo intereses personales y de grupo, consideró Cecilio Campos Jiménez, presidente del PRD en Gómez Palacio.

"El sistema de partidos está en crisis y los cambios de forma no son suficientes, se requiere una extensa reingeniería, partiendo del reconocimiento de la profunda molestia e inconformidad ciudadana, que cuestiona con razón la actuación negativa de gobiernos, partidos y políticos, que no dan buenos resultados, que no cumplen lo que prometen, y que frecuentemente están envueltos en escándalos de corrupción, abusos de poder y un mal manejo de los recursos del pueblo", manifestó.

Señaló que la gente no entiende como la democracia se va a reflejar en una mejoría de su vida cotidiana, sino que lo que percibe es una brecha entre sociedad civil y las entidades públicas, una separación dañina y el abandono de sus demandas, lo que ha provocado la pérdida de confianza y un duro descrédito hacia todo lo político.

"La eventual modificación del nombre del PRD y otras propuestas, no son definitivas, pero una reestructuración de fondo es indispensable, para poder responder adecuadamente a las exigencias de la ciudadanía, que en 2018 mandó un mensaje claro y contundente: que ya no que no aceptan la manera en que se dirige al país, que no les gusta cómo se comportan partidos políticos y el gobierno, que ya no van a tolerar los excesos del poder, que urge que se atienda con sensibilidad sus necesidades, y que ya no se postergue la realización de sus legítimas aspiraciones, de bienestar social y económico, paz y seguridad", expuso el dirigente municipal del partido en Gómez Palacio.

Campos Jiménez dijo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe hacer su parte y acortar esa brecha, volver a sus orígenes, procurar un reencuentro con la gente y priorizar la defensa de las causas sociales, poniéndolas por encima de las diferencias internas y luchas de poder partidarias, que provocan la separación y el alejamiento de la ciudadanía.