Sergio Ramos quiere ser técnico cuando termine su carrera futbolística

Uno de los futbolistas que más ha triunfado con su club y selección nacional en años recientes es el defensor español Sergio Ramos, que pese a estar próximo al declive de su carrera, aún considera tener bastante por entregar al futbol.

En entrevista para un programa de televisión, el capitán del Real Madrid y la selección de España aseguró que después de su retiro profesional se mantendrá en el ámbito futbolístico, aunque todavía no piensa en dejar los rectángulos de juego.

"Jugaré hasta que la ilusión se haga a un lado, pero mi ilusión es muy dura. Aprovecharé todo lo que pueda del futbol mientras me siga sintiendo bien. Yo me cuido mucho y espero seguir bien por muchos años", confesó.

El de Camas se consolidó como un ganador habitual en el balompié mundial desde hace más de 10 años, en los cuales ha conseguido más de 20 títulos, entre ellos un Mundial y dos Eurocopas con la Furia Roja, además de cuatro Champions con la camiseta del Real Madrid.

Reconoció que "a nivel profesional me gustaría estar relacionado al futbol porque es de lo que más he aprendido y quiero enseñarle a la gente. No descarto el día de mañana entrenar o estar vinculado así de cierta manera".

El exjugador de Sevilla se perfila para capitanear a su combinado nacional en la próxima Europa 2020, en el que España será una de las 12 sedes y podrá jugar ante su gente en la fase de grupos, en el nuevo Estadio de San Mamés.

Asimismo, ya está instalado con el club merengue en los octavos de final de la Champions League, por lo que está latente una nueva oportunidad de levantar un trofeo.

Respecto al inmenso espacio que dejará en la zaga madridista cuando se retire, manifestó que "hay una muy buena cantera en el Real Madrid, siempre se debe mantener esa base nacional. En el mercado existen buenos jugadores. De Ligt es un central con mucha proyección, necesita experiencia, pero es un jugador de futuro".