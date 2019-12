Eugenio Derbez asegura que el feminismo afecta a la comedia

El comediante aseguró que el género cómico atraviesa por una crisis durante una entrevista al medio Reporte Índigo, con motivo a la presentación de la segunda temporada de LOL: Last One Laughing, que se estrenará el próximo 13 de diciembre por Amazon Prime.

Derbez habló sobre la controversia suscitada después de que jugadores del América sub-17 cantaran el himno feminista Un Violador en Tu Camino, catalogando a los mexicanos como de doble moral.

“Yo siento que lo que estaban haciendo los jugadores del América, en otros tiempos, hubiera sido: ah qué chistosos, qué ingeniosos. Ahora los crucifican”, expresó a la publicación.

Eugenio, lamentó que el feminismo y otros temas delicados afecten a la comedia.

“Por supuesto que están enojadas y tienen toda la razón de estar enojadas; pero, se ha salido de las manos y una cosa ha contaminado a otra y al final pues sí ha perjudicado a la comedia, ya no puedes hacer chistes de nada”, mencionó.

Declaró que a causa de las redes sociales todo mundo se ofende, cuando la comedia se trata de burlarse de todo.

“Ahora con las redes sociales todo mundo se ofende de todo. Antes te burlabas de todo, la comedia de eso se trata de burlarte de todo, ahora no se puede, te crucifican. Yo me siento como caminando sobre cartones de huevo porque cada chiste que dices pues dices: a ver a quién ofendo. Es complicado, la comedia se ha vuelto algo muy complicado”, confesó.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues internautas se han dividido en opiniones, entre los que lo critican y quienes apoyan sus palabras.

El feminismo no tiene la culpa de que no sepas hacer comedia sin ofender a las clases oprimidas, Eugenio Derbez. pic.twitter.com/j6qGvQvq7A

Wey, que pinche pedo con Eugenio Derbez, obviamente vamos a crucificarte si llegarás a hacer chistes racistas, misóginos, homofóbicos, etc. porque discriminar NO DA RISA.

Y que la gente ya se quite la costumbre de llamarle "humor negro", ofender no es gracioso ni correcto.