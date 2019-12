'Chelito' Delgado siente tristeza por la situación actual de Cruz Azul

Desde Argentina, César Delgado se entera de todo lo que sucede en Cruz Azul y el sentimiento es de tristeza.

El "Chelito" está muy informado de todo lo que rodea a La Máquina, club en el que jugó por cuatro años y se fue como ídolo. El sudamericano no tolera el relajo por el que pasan hoy los cementeros.

"Es triste, lamentable. Ahora que vivo en Argentina, me entero de todo lo que pasa en Cruz Azul en las noticias y, sinceramente, me pone mal. En principio, que no clasifiquen a una Liguilla es feo y eso no puede permitirse", contó Delgado.

La Máquina se ha metido sólo a tres de las últimas 10 Liguillas. En septiembre provocó la salida de Pedro Caixinha y Ricardo Peláez, una dupla que los regresó a la final de Liga MX y, hasta el momento, no tienen un director deportivo que encabece un proyecto.

Delgado recordó que en su paso por La Noria, los conflictos entre los hermanos Álvarez Cuevas, Guillermo y Alfredo, eran los mismos que en el presente.

"Son situaciones que no llegan a los jugadores. Cuando yo estaba en Cruz Azul, uno siempre estaba peleado con el otro. Uno se enteraba por la prensa", continuó el argentino. "Van a tratar de reacomodarse y espero que el nuevo proyecto funcione, sobre todo por la afición que se merece siempre lo mejor".

Para Delgado, fue un error haber aceptado la renuncia de Ricardo Peláez, ya que tumbaron un plan que parecía llevar frutos.

"A corto plazo, es difícil, pero veía muy sólido el proyecto de Peláez; lamentablemente, ya se cortó. No sé por qué se terminó. Creo que fue un error, más allá de la salida de Ricardo, fue un error cortar el proyecto. Tienen que trabajar en las fuerzas básicas porque ahí empieza todo. Generar grandes jugadores mexicanos porque los hay".