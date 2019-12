Revelan que Jenni Rivera tuvo que huir de sicarios

Recién se cumplieron siete años de la muerte de Jenni Rivera, por lo que a raíz de su aniversario luctuoso han salido nuevos detalles de la artista.

El empresario y productor musical Pepe Garza reveló una entrevista inédita con la cantante en la que ella cuenta que en una ocasión tuvo que escapar de un grupo de sicarios armados en Tamaulipas.

Según la grabación, Jenni había ido a la Feria de Tamaulipas a cantar, cuando un grupo de sicarios comenzó una balacera cerca del masivo evento.

“Esa noche me iba a subir a cantar, ya estaba la presentación, la banda tocando el primer tema y no sé qué sucedió que pensaron que venían no sé qué grupo, se rumoraba eso, era un grupo de tal personas, y esa multitud de gente empezó a correr rumbo al escenario”.

“Al ver el caos que ocurría tuve que huir también junto con ellos corrí yo por las calles de Reynosa, eso fue el año pasado, estaba mi esposo conmigo, mi mánager, la gente de mi equipo, nos escondimos en una camioneta, porque decían que venían armados, entonces no pude ni cantar”, decía la intérprete de Resulta.