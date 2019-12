Alejandro Tommasi comparte mensaje en redes y preocupa a sus fans

Alejandro Casares Tomassi ha preocupado a fans y al mundo del espectáculo con un alarmante mensaje en el que indica que su historia ha terminado.

“Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe, en su ternura, y me ve abraza con su amor allá [email protected] Gloria. Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia”, escribió el actor

Sin embargo, minutos después el histrión de 61 años eliminó la publicación y compartió otro mensaje indicando que se encuentra bien y agradeció las muestras de cariño de la gente.

"Gracias a todos por su cariño estoy bien muchas gracias. Dios está conmigo. Les agradezco sus mensajes y todos somos hijos de Dios", escribió en Twitter.

Gracias a todos por su cariño estoy bien muchas gracias. Dios está conmigo. Les agradezco sus mensajes y todos somos hijos de Dios pic.twitter.com/no2YzhVVyq — Alejandro Tommasi (@actommasiof) December 10, 2019

Por lo que sus seguidores y fans le han manifestado su preocupación, al igual que muestras de cariño y apoyo.