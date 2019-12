Van por Lerdo y Torreón en La Voz Kids

En La Academia no hay ningún participante lagunero, pero en La Voz Kids el talento local vaya que se ha hecho notar.

Nadia Ríos, Adolfo Graciano, José Pablo Montaña, Óscar y Ricardo Romero fueron los chicos laguneros que cautivaron por sus voces a los coaches Lucero, Carlos Rivera y Melendi.

Han sido Nadia y Adolfo, de Torreón y Lerdo, respectivamente, los que han logrado llegar a la semifinal del programa.

Ambos, apoyados por Melendi, esperan llegar a la final, que se celebrará el 22 de diciembre.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Nadia comentó que estaba emocionada de seguir avanzando en el concurso.

"Estoy muy emocionada, no me esperaba pasar a la semifinal. Fue una batalla muy complicada porque nunca había cantado rock.

"Sí estaba algo nerviosa, pero cuando Melendi dijo mi nombre -el pasado primero de diciembre- me quedé muy sorprendida y emocionada a la vez", comentó.

Nadia cantó el tema Livin' on a Prayer de Bon Jovi, y debido a su interpretación el español se quedó con ella.

Por su parte, Adolfo causó sensación el pasado domingo.

Los lerdenses Citlali Hermosillo y César Eduardo presentaron la melodía La vida entera.

Melendi la tuvo difícil, sin embargo, optó por quedarse con Graciano.

Adolfo recién comentó a este diario que admira el legado del fallecido "ídolo de Guamúchil", a quien conoció gracias a su abuelita, ya que ella le ponía películas del artista.

"Mi máximo ídolo es Pedro, cuando sea grande quiero ser como Pedro Infante. Mi abuela veía cintas de él, entonces a mí me empezaron a gustar al grado de verlas con ella y luego yo solito las veía. Luego me decían que por qué me gustaban, ya que a las personas se les hacía raro", relató.

El pequeño informó vía telefónica que, además del intérprete de Amorcito corazón, es admirador de otros artistas y en sí del género regional mexicano, en el que buscará destacar.

"También me gustan Julión Álvarez, Jorge Negrete y Vicente Fernández. Me gusta el regional y también la banda sinaloense. De hecho me gustan las melodías de estos ritmos tanto actuales como viejitas".

Este domingo Nadia y Adolfo estarán en la semifinal de La Voz Kids. Solo uno llegará a la final, que se desarrollará el 22 de diciembre.