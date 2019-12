Considera que apariciones de la Virgen deben generar cambio

En el marco de la celebración del 488 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac, el párroco Alejandro Cerón Sáinz, dijo que las apariciones particulares, más allá de que sean aceptadas por la Iglesia Católica, deben generar un verdadero cambio para quienes las viven.

El sacerdote, nombrado párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Torreón apenas en septiembre, comentó que la aparición de la Virgen Morena, "ya es una muestra el profundo amor de ella hacia nosotros", esto en relación a lo sucedido hace más de 400 años.

Además, comentó que la Iglesia a veces tiene que hacer una serie de estudios en relación a las apariciones que la gente manifiesta pero de una manera más formal.

Pero más allá de eso, dijo que es necesario que se dé un verdadero cambio para quienes son testigos de esas revelaciones.

"La clave de una aparición particular no es tanto que si se acepta o no por la iglesia...Sino que a ti que se manifestó en una forma concreta, y eso te va a ayudar para cambiar la vida, tómalo en serio", insistió Cerón.

"Entendí que esto de la vida no es un juego, es vivir con responsabilidad al servicio al prójimo, respeto a mi persona, amor a Dios. ¿De qué me sirve una revelación...que una Virgen llore si yo sigo siendo un desastre y la hago llorar más con mis actos? Para mí, ésa sería la respuesta en cuanto a las revelaciones", manifestó el sacerdote.

Recordó un par de casos registrados en Oaxaca y Ciudad de México sobre imágenes que aparecieron en sitios públicos.

"En Oaxaca cayó un rayo en un árbol en el que parecía la imagen de la Virgen, así como en el metro Hidalgo en México, en ambos sitios se colocaron veladoras", comentó el párroco, quien dijo que dichas imágenes fueron olvidadas con el tiempo.

"Si una aparición que le tienden a hacer mucha fiesta, mucho alboroto, pero no lleva un compromiso, aunque resucite un muerto no habrá un cambio", recalcó el padre.

Sobre la fiesta grande que se prepara en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, se informó que este día 11 de diciembre serán las últimas peregrinaciones y de las más largas por tradición.

Se trata de la peregrinación de los comerciantes, tanto del Mercado Juárez como de la Alianza. Ambos partirán desde su punto de venta rumbo a la parroquia.

Además, como parte de la celebración de la aparición del Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, en punto de las 11 de la noche se celebrará la misa por parte del obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, acompañado por el párroco anfitrión.