Dan el sí al T-MEC en Washington

Llegó la hora de la verdad para que acabe con éxito la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se prevé que representantes de los tres países terminen de sellar un acuerdo que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras más de dos años de diálogo y superando obstáculos de última hora por la oposición y exigencia de cambios de los demócratas en el Congreso y los principales líderes sindicales.

El mundo esperaba un tuit del presidente Donald Trump que pusiera el punto y final a la negociación, pero falta algún detalle. "Estamos llegando, tengo esperanza", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien agregó que el acuerdo debería estar hecho para hoy.

"Estamos en los últimos metros", añadió el congresista demócrata, Mike Thompson, mientras que el representante demócrata, Richard Neal, auguró que habrá anuncio la tarde de este martes.

El representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, y el asesor, yerno y receptor del Águila Azteca, Jared Kushner, y la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, viajaron a México donde se espera que se resuelva todo.

Fuentes de la embajada de México en Estados Unidos confirmaron que participará la embajadora Martha Bárcena.

Se prevé que se resuelvan los pocos flecos abiertos y se haga el anuncio oficial, la firma y la fotografía definitiva que añada las adendas y cartas paralelas necesarias a un acuerdo firmado hace más de un año y ratificado en México.

Los nuevos textos tendrán que ser refrendados por el Senado mexicano, así como por los legislativos de Estados Unidos y Canadá.

El domingo México marcaba sus "líneas rojas" que no se iba a aceptar que se rebasaran -especialmente en lo referente al origen de acero y aluminio en el sector automotriz-. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del lunes, exhortó a Pelosi que "con los tiempos encima" tomara una decisión sobre un "buen acuerdo para ambas naciones".

El lunes fue frenético, de versiones de acuerdos cerrados y flecos por resolver. El principal obstáculo era el sí definitivo de los demócratas liderados por Pelosi, quien no iba a dar su visto bueno sin la aprobación de los sindicatos, y menos cuando su idea es que el T-MEC sirva de acuerdo marco para futuros tratados comerciales con otros países.

Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO -el mayor sindicato de Estados Unidos, con más de 12.5 millones de miembros-, reunió este lunes a su ejecutiva para examinar los cambios propuestos. Tras eso habló con Trump, a quien le habría dicho que no será ningún obstáculo para la ratificación. No hay detalle específico de si está a favor o apuesta por una abstención no obstructiva.

"Me han dicho que las cosas van bien y que se han logrado importantes avances en las últimas 24 horas", dijo. Incluso de los "sindicatos y otros" escuchó que todo se ve bien. Confiado, aseguró que si se somete a votación "va a ser aprobado" con el apoyo de muchos demócratas.

Mientras, Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hablaban por teléfono sobre el "progreso hacia la ratificación" y quedaron en contacto hasta la fase final de la negociación.

Con el beneplácito sindical, Pelosi se reunió con los líderes de su partido para dar vía libre al tratado y zanjar los principales obstáculos que todavía existían en temas ambientales, farmacéutico, laborales, de aplicación del tratado y de solución de controversias.

Todas las estimaciones apuntan que puede votarse en la Cámara Baja la semana del 16 al 20 de diciembre (lo más probable es que sea el 18), justo antes de las fiestas navideñas y en pleno impeachment al presidente Trump, proceso con el que compartirá trámite parlamentario.

Es momento de aprobarlo. López Obrador dijo este lunes que después de un año de negociaciones, ya es momento de aprobar el T-MEC.

Pidió a Nancy Pelosi avalar el tratado antes de que inicie el proceso electoral en Estados Unidos, en el cual Trump buscará ser reelecto.

El objetivo es evitar que se mezcle el tema comercial con el político-electoral.

"Es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales que, como sucede (...) en todos los países democráticos despiertan pasiones y queremos que no se vincule, que no se mezcle este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político electoral".