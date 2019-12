Hay presunción de inocencia: JZI

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, señaló ayer lunes que se apegará al principio de presunción de inocencia y mantendrá en sus funciones al jefe de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal Espinoza, esto al ser preguntado sobre la evolución que mantiene la denuncia por abuso sexual que tiene el funcionario en su contra desde marzo pasado.

"No tengo nada qué hablar de Pedro Luis... Son temas que están en el ámbito (legal)... A ver, nadie es culpable hasta que no se le compruebe, hay una presunción de inocencia en la constitución. Yo no voy a litigar en los medios un tema en que además me merecen respeto las personas que puedan estar involucradas en cualquier litigio, si lo quieren litigar ustedes (prensa), pues, bueno, háganlo", expresó Zermeño Infante.

Fue durante la semana pasada que la defensa legal de la parte acusadora, una agente en activo de la corporación, informó que podría ser en próximos días cuando se cite a Bernal Espinoza para que acuda a la primera audiencia del caso.

"Por fin en los próximos días el presunto responsable (director de Tránsito) será llevado ante la justicia, donde se le formulará imputación y se buscará vincularlo a proceso penal", señaló Jesús Jasso, abogado de la parte acusadora.

El presidente municipal remitió cualquier opinión a las autoridades encargadas de investigar el caso, además de que reiteró su apoyo para su jefe de Vialidad.

"Para mí merece todo el respeto, es el director de Vialidad y hay una acusación de alguien, que digan los órganos encargados", manifestó.

Preguntado directamente si Pedro Luis Bernal permanecerá en su cargo a pesar de la denuncia en su contra, Zermeño contestó que "por supuesto. Yo no soy Ministerio Público, o sea, yo te puedo acusar a ti y mientras yo no te compruebe que eres culpable, me parece poco serio estar sentenciando a las personas".

La fracción del PRI en el Cabildo de Torreón criticó las declaraciones que realizó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, respecto a la denuncia por abuso sexual que tiene el jefe de Tránsito, Pedro Luis Bernal, al señalar que "nadie es culpable hasta que no se le compruebe".

Fue la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, quien además acusó a la actual Administración de poner el departamento jurídico del Municipio y sus abogados al servicio de Pedro Luis Bernal, en contra del derecho de imparcialidad que debería suponer el caso.

"Me parece deplorable esta actitud de Jorge Zermeño, deplorable a todas las mujeres de Torreón que están padeciendo una situación de este tipo (abuso sexual)... Me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía, está moviendo el recurso público para defender a una persona que están acusando de abuso sexual, que no es la primera vez que este señor (Pedro Luis Bernal) tiene un antecedente de este tipo", criticó la síndica.

El coordinador de la fracción, José Antonio Gutiérrez Jardón, pidió poner un "alto definitivo a la impunidad e influyentismo".

"Existe impunidad, existe influyentismo dentro de la Administración, no se vale porque a final de cuentas el trato debe ser parejo, la ley se debe aplicar pareja", reclamó el funcionario.

Reitera apoyo