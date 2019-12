Preparán 'mano dura' contra ruidosos

El regidor de Morena, Ignacio Corona, informó que ya analizan modificaciones a los reglamentos para dotar de mayores herramientas operativas a los inspectores de la brigada antirruido del Municipio de Torreón, esto debido a que se cuentan con reportes de que algunos ciudadanos se han mostrado agresivos, con actitud hostil y hasta amenazantes cuando se les llama la atención por el volumen de la música en sus eventos.

Corona afirmó que este tipo de incidentes se han registrado especialmente en esta temporada de fiestas, en la que es frecuente que algunas personas organizan eventos de celebración en sus propias viviendas, subiendo de forma desmedida la música y escandalizando hasta altas horas de la noche, demostrando así una falta de respeto para sus vecinos y hacia las autoridades.

"Vamos a trabajar para darle más herramientas a los inspectores, porque hemos detectado que muchas veces llegan a darles una amonestación verbal a los vecinos y no reciben más que insultos o les dicen que pagan la multa y ya. No se trata del dinero, se trata de que tengan educación o forzarlos a que respeten la ley, vamos a revisar si podemos solicitar la posibilidad de que se les detenga, de que se les haga una sanción más fuerte... no puede ser que no se demuestre el respeto por vecinos que tengan en sus casas personas enfermas, de la tercera edad, bebés", criticó el funcionario.

Corona señaló que las modificaciones reglamentarias en ese tema las realizarán en comisiones en este mismo mes, de forma que se puedan empezar a aplicar sanciones de forma efectiva y severa.

"Aún seguimos en las etapas del apercibimiento, pero se tiene que terminar, ya vamos a solicitar esas modificaciones", dijo el edil.

Cambios al reglamento