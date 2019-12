Kirk Douglas, el superviviente del Hollywood dorado

Kirk Douglas, el último superviviente de los iconos masculinos de la edad de oro de Hollywood, cumplió ayer 103 años rodeado de sus seres queridos en una reunión íntima alejada de los festejos que han ocupado sus aniversarios anteriores.

El legendario actor es, junto con la intérprete de la mítica Gone with the wind Olivia de Havilland (103 años), el más longevo de toda la historia de Hollywood, un motivo por el que su familia ha organizado grandes celebraciones por cada uno de sus cumpleaños, aunque en esta ocasión prefirieron pasar el día tranquilamente con sus seres queridos, tal y como explicó su hijo Michael Douglas.

"Me está suplicando que tengamos una cena con la familia, que lleve a los niños", reconoció sobre su padre el también actor en una entrevista reciente con Jimmy Kimmel.

Según Michael, de 75 años y esposo de Catherine Zeta-Jones, cuando Kirk superó el siglo de vida, la familia pensó que cada año nuevo merecería ser celebrado por todo lo alto.

Así comenzó una tradición de organizar grandes fiestas que, con el 103 cumpleaños se rompió para que Kirk pasara un tiempo tranquilo junto a sus hijos, nietos y su mujer, Anne Buydens, quien cumplió 100 años esta primavera.

El longevo matrimonio se conoció en el rodaje de Act of Love, cuando ella ejercía como publicista en la película, y aunque en un principio Anne no mostró interés por la superestrella de Hollywood, el matrimonio ha permanecido unido 65 años. "Feliz cumpleaños papi, eres una leyenda viva y tu familia entera te envía todo el amor de su corazón", escribió Michael Douglas en sus redes sociales. A su vez, Catherine Zeta Jones también dedicó unas palabras a su suegro: "Feliz cumpleaños papi! Te quiero".