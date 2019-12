Exigen frenar ola de robos en Mercado de Lerdo

Los locatarios del Mercado Donato Guerra solicitan apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para frenar la ola de robos y asaltos que se han registrado en las últimas semanas.

Harta de esta situación, Lidia del Rocío Macías Rosales, una de las comerciantes afectadas, decidió enfrentar al ladrón.

"Las piezas de la mercancía de aquí son únicas, no hay repetidas, entonces pasa el tipo y lleva la chaqueta puesta, yo la conozco, lo detengo y le digo a mi compañera que revise a ver si está la chaqueta porque igual y tampoco soy la única en Lerdo que pueda tener esa prenda, entonces me dice que no está y le pido que me la regrese, me responde que para no tener problemas me la da", cuenta.

Dice que es en la temporada decembrina cuando aumenta el número de robos, sin embargo, "en administraciones pasadas siempre había policías haciendo rondín y estaba un poco más tranquilo, en ocasiones vienen y se tranquiliza, pero se retiran y vuelve lo mismo", dice.

No obstante, la situación no es privativa de las personas que tienen sus negocios en el mercado, pues los clientes también son víctimas de los ladrones.

"Clientes que vienen a comprar a la hora de pagar ya no traen su cartera, su celular, porque se junta la gente y una está atendiendo, llegan y les sacan lo que traen y se van", dice.

Por su parte, José Martín Castillo Paredes, secretario general del Mercado Donato Guerra, señala que también se han registrado asaltos.

"Sustraen las cosas de los compañeros locatarios, los que venden ropa pasan y agarran una prenda de vestir, les piden el dinero, no hay violencia, pero se llevan lo poquito y les quitan su ventita que lleva, sí le hablamos a Seguridad Pública, pero está complicado".

Comenta que en una panadería que se ubica afuera del mercado, recientemente unos sujetos llegaron y pidieron el dinero de la venta y les dieron los 800 pesos que tenían, por temor a ser lastimados.

Ante esto, solicitaron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal vigilancia constante o permanente para evitar más robos, sobre todo en esta temporada que reciben clientes que vienen de visita a Lerdo.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Abraham Luna Flores, dijo que desde hace una semana se reforzó la vigilancia en este sector con el grupo motorizado, debido a que detectaron a personas que amedrentaban a la ciudadanía.

"Se está trabajando, la semana pasada tuvimos dos puestas a disposición del Ministerio Público, uno solo lleva tres, cuatro robos y en una de estas hasta el vehículo en el que se trasladaban tenía reporte de robo".

Comenta que desconocen el aumento de robos debido a que los locatarios y la ciudadanía no se han acercado a Seguridad Pública, por lo que hizo el llamado para que se acerquen y proporcionen las características de los sujeto, a fin de que puedan identificar los puntos en los que operan.

Sin embargo, tras la denuncia pública aseguró que se acercarán para reforzar la seguridad en este sector.