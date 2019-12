Presidente del 'Barça' no cierra las puertas a un regreso de Guardiola

Josep María Bartomeu, presidente del club Barcelona, no olvida los múltiples éxitos que obtuvo su conjunto bajo las órdenes del catalán Josep Guardiola, y reconoció que el ahora estratega de Manchester City siempre será bienvenido en la entidad blaugrana.

En una entrevista para un diario italiano, el funcionario aseguró que la vuelta del también exjugador a la dirección técnica culé, equip con el que estuvo cuatro temporadas, “no depende de mí. Fue Pep quien decidió irse, pero para él las puertas del Barça siempre están abiertas”.

Guardiola protagonizó una magnífica etapa en las riendas del Barcelona, con quien consiguió 14 títulos, además de ser considerado como uno de los equipos más revolucionarios, en cuanto a estilo de juego, durante el siglo en curso.

Bartomeu aprovechó para desmentir los rumores que apuntan hacia algunas salidas de jugadores en el próximo mercado invernal de fichajes, pues “no se espera ningún movimiento en enero. Tenemos un equipo equilibrado; no nos falta nada, pero ni siquiera podemos permitirnos perder a alguien”.

Respecto al atacante argentino Lautaro Martínez, que recientemente ha sido vinculado por un posible traspaso al club blaugrana, aseguró que “el Inter está jugando muy bien y (Lautaro) no es el único que me ha impresionado. No es casualidad que estén arriba en la clasificación de la Serie A”.