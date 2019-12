'Esto no es Berlín' retrata la contracultura de los 80 en México

Aunque no pretende ser una película biográfica, Esto no es Berlín retrata una realidad poco conocida del México de la década de los 80, la contracultura, reveló su director Hari Sama.

“Quería ser muy respetuoso y no hacer una cinta que pareciera un homenaje a los 80, sino que fueran los 80 mismos, los que yo viví, y me sirvió mucho usar una óptica que provoca mucha cercanía con los personajes”, compartió el director a los medios de comunicación.

El cineasta fue cuestionado respecto a la verosimilitud de la cinta, con la realidad que se vivía en la época que fue ambientada, 1986, en el que la capital mexicana se recuperaba del terremoto de 1985, y se preparaba para celebrar el Mundial de futbol, así como de los antros clandestinos donde se llevaban a cabo conciertos de rock entre expresiones artísticas, drogas y sexualidad desenfrenada.

“Absolutamente, yo de los 80 no me acuerdo casi de nada, yo lo viví adentro de uno de esos lugares. Sinceramente sí sucedió, algunas cosas las filmé en los lugares originales como La Quiñonera, esa exposición sucedió tal cual, las obras que no logramos conseguir fueron reproducidas”, mencionó Sama, quien además de dirigir la cinta, participó con un personaje pequeño.

“Sí estaba sucediendo esta contracultura, el asunto es que no se sabe, porque era muy pequeña en comparación con la que ocurría en otros países, a pesar de que fue la que sembró a enormes artistas o músicos que se han convertido en los representantes de este país, habla de ello”, continuó.

Algunos de los integrantes del elenco, quienes, a pesar de ser muy jóvenes, lograron representar esa época gracias al trabajo de mesa e investigación que realizaron previo a las filmaciones.

”A mí me llamó mucha la atención, que se me han acercado personas para decirme que ellos fueron a esos lugares, me contaron que los conciertos no estaban permitidos, así que todo era clandestino, pero de ahí salieron muchos exponentes del rock en español”, comentó Ximena Romo, quien da vida a “Rita”, vocalista de una banda gótica.

Por su parte, Mauro Sánchez Navarro, quien interpreta a “Nico”, un artista del performance, quien lidera a un grupo de creativos que viven en los excesos, aseguró que es gracias a que en la época hubo muchas expresiones de esta naturaleza, hoy en día los mexicanos gozan de libertades.

“Creo que es algo que vivió un grupo cerrado de personas, y eso es lo más importante en la película: conocer otra parte que existió en los 80 en México, y que, gracias a eso, existe la música, la libertad de expresión”, afirmó el actor.

Esto no es Berlín, cuenta la historia de “Carlos” (Xiabani Ponce de León), un joven de 17 años que junto a su amigo “Gera” (José Antonio Toledano) se sumergen en el universo de los clubes clandestinos de la Ciudad de México, en los que, además de explorar nuevas identidades, su amistad se pondrá a prueba con la llegada de “Nico”, un artista de performance que involucra a “Carlos” en su mundo. La cinta se estrena de manera comercial este 12 de diciembre.