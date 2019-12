'Declaraciones de Zermeño sobre Pedro Luis son infantiles y sobradas'

La fracción del PRI en el Cabildo de Torreón criticó las declaraciones que realizó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, durante hoy lunes ante medios de comunicación, mismas en las que se refirió a la denuncia por abuso sexual que tiene el jefe de Tránsito, Pedro Luis Bernal, al señalar que "nadie es culpable hasta que no se le compruebe".

Fue la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, quien además acusó a la actual administración de poner el departamento jurídico del Municipio y sus abogados al servicio de Pedro Luis Bernal, esto en contra del derecho de imparcialidad que debería de suponer el caso.

"Me parece deplorable esta actitud de Jorge Zermeño, deplorable a todas las mujeres de Torreón que están padeciendo una situación de este tipo (abuso sexual)... me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía, está moviendo el recurso público para defender a una persona que están acusando de abuso sexual, que no es la primera vez que este señor (Pedro Luis Bernal) tiene un antecedente de este tipo".

Opinó también el coordinador de la fracción, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien pidió poner un "alto definitivo a la impunidad e influyentismo".

"Existe impunidad, existe influyentismo dentro de la administración, no se vale porque a final de cuentas el trato debe de ser parejo, la ley se debe de aplicar pareja, no es cierto, como lo ha declarado el alcalde que aquí se aplica parejo, no es cierto, porque lo hemos vivido desde principios de la administración con todas las actuaciones de los agentes, los videos... trata de proteger a sus funcionarios, no sabemos el porqué", reclamó Gutiérrez Jardón.

Los ediles advirtieron que realizarán una reflexión de lo que va de la administración en los próximos días, pero lamentaron que a pocos días del primer informe de gobierno del alcalde se emitan ese tipo de declaraciones.

"Son infantiles y muy sobradas, el señor se está equivocando, creo que es hora ya de poner un alto a todo esto", dijo Dulce Pereda.