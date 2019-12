Lerdense pasa a la semifinal de La Voz Kids

Adolfo Graciano causó sensación el pasado domingo en La Voz Kids.

El lerdense, Citlali Hermosillo y César Eduardo presentaron la melodía La vida entera dentro del segmento de Las batallas.

Melendi la tuvo difícil, sin embargo, optó por quedarse con Graciano.

Adolfo recién comentó a este diario que admira el legado del fallecido “Ídolo de Guamúchil” a quien conoció gracias a su abuelita ya que ella le ponía películas del artista.

“Mi máximo ídolo es Pedro, cuando sea grande quiero ser como Pedro Infante. Mi abuela veía cintas de él, entonces a mí me empezaron a gustar al grado de verlas con ella y luego yo solito las veía. Luego, me decían que por qué me gustaban, ya que a las personas se les hacía raro”, relató.

Adolfo pasó a la semifinal que tendrá lugar el próximo domingo, el 22 de diciembre será la gran final.