Erik Hayser confía en que México cambie

Al actor Erik Hayser le preocupan temas como la violencia que se vive en el país y la corrupción en la política, sin embargo tiene fe en que puede venir algo mejor.

"Yo siempre he sido muy positivo y a pesar de que este México me duele mucho yo no pierdo la esperanza de que puede ser mejor", dice en entrevista.

Con esa idea es que se ha sumado a iniciativas para erradicar la violencia de género y proyectos actorales que, considera, cuentan historias necesarias. Esa es uno de los motivos que lo llevaron a protagonizar Preso No. 1, serie que llegará a la plataforma Netflix mañana martes.

El actor interpreta a Carmelo Alvarado, un hombre que proviene de un entorno de escasos recursos pero lucha por salir adelante. A raíz de presenciar un movimiento histórico como el Levantamiento Zapatista su vida cambia.

"Cuando Carmelo vive todo esto se da cuenta de las necesidades y carencias que tiene México, por azares del destino se convierte en una figura pública después de que da unas declaraciones a favor de los derechos de los que menos tienen, eso lo lleva a la televisión y después se convierte en candidato a la presidencia y gana", relata Erik.

"Comienza a cambiar México para bien, esto no le gusta a muchos poderosos y lo convierten en el Preso no. 1", señala.

En la historia que considera completamente política, Erik tuvo la oportunidad de interpretar de nueva cuenta a un presidente (como lo había hecho anteriormente en Ingobernable) pero que esta vez ve por el bien de su país y, aunque le parece lejano a la realidad, sabe que es posible.

"Es una historia que sí puede existir. Puede llegar alguien al poder que realmente pueda cambiar las cosas y que nos pueda dar el país de paz y oportunidades que nos merecemos", comenta.

"Pensé mucho si repetir o no porque de alguna manera lo otro estaba reciente pero creo que como actor y persona tengo mucho qué decir a partir de este tipo de personajes. Me parece una historia necesaria en estos tiempos, que nos genera muchas preguntas, que nos ayuda a entender de mejor manera el México y la Latinoamérica que estamos viviendo", apunta.

Hayser ve en esta súperserie una producción que va más allá del entretenimiento sino que también cuestiona, confronta y pone un granito de arena para que México sea mejor.

"Habla de todas las necesidades que tiene este México tan ensangrentado, tan violentado y ávido de paz y de oportunidades. Es una de esas historias como las que yo veía de niño que presentaba héroes y figuras a las cuales seguir, en las cuales creer. Por primera vez vamos a ver a un político honesto en el cual podemos creer y es capaz de darlo todo por el bienestar de los demás".