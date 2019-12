Disfruto del tiempo que queda: Guido Rodríguez

Guido Rodríguez no asegura su permanencia en el América, mas su renovación no es un tema que lo inquiete a estas alturas, porque sólo piensa en la final del Apertura 2019.

"Todavía estoy disfrutando de los partidos que quedan", atizó el argentino tras la victoria sobre Morelia (2-0), en el estadio Azteca, resultado (2-2 global) que le permitió superar las semifinales, gracias a su posición en la tabla.

Al ser cuestionado si las puertas del futbol europeo ya lo esperan, Guido Rodríguez se desmarcó.

"Cuando me meto en esos tema de representantes, se me va la cabeza y no rindo, hasta que no acabe el torneo no me meto", destacó.

Si los rumores sobre el interés del Betis en sus servicios, no rompe con su concentración y con la del equipo, el contención agregó que "demuestro al grupo, a mis compañeros, que no estoy intentando irme, pienso en ahora en la final, en descansar y saborear la victoria".

Por ahora, América y Guido no han llegado a un acuerdo para renovar, ya que el mediocampista espera una cláusula no tan alta (no más de 10 millones de dólares), para que el Betis de España siga con sus planes de ficharlo.