Nadie es culpable hasta que no se le compruebe: Zermeño sobre jefe de Tránsito

Respecto a la denuncia por abuso sexual que enfrenta el director de Tránsito de Torreón, Pedro Luis Bernal, en la que podría darse ya la primera audiencia legal en próximos días, el alcalde Jorge Zermeño señaló hoy lunes que se apegará al principio de presunción de inocencia y lo mantendrá en sus funciones.

"No tengo nada que hablar de Pedro Luis, o sea, son temas que están en el ámbito (legal)... a ver, nadie es culpable hasta que no se le compruebe, hay una presunción de inocencia en la constitución o sea, yo no voy a litigar en los medios un tema que además me merecen respeto las personas que puedan estar involucradas en cualquier litigio, si lo quieren litigar ustedes (prensa) pues bueno, háganlo", manifestó.

Fue durante la semana pasada que la defensa legal de la parte acusadora, una agente en activo de la corporación, informó que podría ser en próximos días cuando se cite a Bernal Espinoza para que acuda a la primera audiencia del caso, a quien se le acusa de abuso sexual desde el mes de marzo pasado.

"Para mi merece todo el respeto, es el director de Vialidad y hay una acusación de alguien, que digan los órganos encargados", expresó.

Preguntado directamente si Pedro Luis Bernal permanecerá en su cargo a pesar de la denuncia en su contra, Zermeño contestó que "por supuesto, por supuesto, yo no soy Ministerio Público, o sea, yo te puedo acusar a ti y mientras yo no te compruebe que eres culpable, me parece poco serio estar sentenciando a las personas".