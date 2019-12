Presentan su versión de Mujercitas en Museo de Arte Moderno de NY

El recién renovado Museo de Arte Moderno de Nueva York fue el lugar elegido por la cineasta Greta Gerwig para presentarle al mundo su tan esperada versión de Mujercitas (Little women), basada en la novela de Louisa May Alcott.

El filme es protagonizado por actrices reconocidas, como Saoirse Ronan (Jo Mach), Emma Watson (Meg March), Florence Pugh (Amy March), Eliza Scanlen (Beth March), Laura Dern (Marmee March) y Meryl Streep (Aunt March)

Las actrices desfilaron sonrientes y relajadas por la alfombra roja que se realizó la noche del sábado. La gran ausente fue —aunque algunas sin tiempo para hablar con los medios de comunicación—Meryl Streep quién, se dijo, no acudió a la esperada premier por motivos personales. Streep ha calificado este filme como una "obra maestra", lo que despertado muchas expectativas rumbo a los Oscar.

No todas las protagonistas se detuvieron a hablar con los medios de comunicación. Laura Dern, quien interpreta a la madre de las cuatro jóvenes March, describió como "fácil y disfrutable" haber trabajado con estas figuras de Hollywood: "además de todo el talento que poseen, tuvimos oportunidad de pasar muchísimo tiempo juntas y convertirnos en grandes amigas".

Dern se ha puesto en el papel de madres muy diferentes en los últimos años: como la memorable Renata Klein de Big little lies o, en esta ocasión, la conservadora Marmee. Consideró que el retrato de la maternidad ha cambiado tanto en el cine y la televisión, como en la sociedad: "Hay algo muy valioso en lo que ha hecho Greta (la directora de Mujercitas) con Marmee, pues no temió mostrar cómo el ser madre es algo complicado y desastroso".

La actriz consideró que lo valioso de esta cinta —que se prevé sea estrenada el 25 de diciembre en Estados Unidos y en México— radica en poder retratar cómo las mujeres también están aprendiendo a no saberse madres perfectas.

"Me siento sumamente privilegiada por haber podido interpretar, no sólo a Marmee, sino a lo que significa ser una madre real. Mostrar que no somos perfectas y con suerte lograremos desarrollar la sabiduría para guiar a nuestros hijos me parece muy honesto", aseguró la actriz a EL UNIVERSAL.

Apoya el cambio. Un episodio que marcó la carrera de Laura Dern fue el que protagonizó con Ellen DeGeneres el 30 de abril de 1997. En "The Puppy Episode" (El episodio cachorro), Laura interpretó al amor romántico del alter ego de DeGeneres, quien salió así del armario.

Lo anterior, atrajo consecuencias a ambas en su momento, marcas como J.C. Penney y Chrysler decidieron no comprar tiempo de anuncios durante el capítulo, que fue visto por 42 millones de personas en Estados Unidos.

"Haber estado ahí en esos momentos en los que dijo esas palabras por primera vez en su vida y ver cómo el que lo compartiera también cambió la de muchas personas es algo que me tocó para siempre y por lo que le estaré siempre agradecida", recordó la estrella.

"Creo que, al final, la empatía y la compasión es por lo que todos estamos aquí, así es que no puedo pedir un mejor regalo que haber estado con Ellen y saber todo lo que significó para ella cuando salió del clóset en ese episodio", añadió.

El episodio ganó los premios Emmy al mejor guion de comedia y a la mejor edición. Además de un premio Peabody y DeGeneres obtuvo el premio GLAAD en 1998

Dern apoya la causa homosexual, pero no lo es. Ha sido pareja del director Renny Harlin, los actores Kyle MacLachlan y Billy Bob Thornton. Este último fue motivo de nota rosa al dejarla sorpresivamente para casarse con Angelina Jolie. La actriz se casó con el guitarrista Ben Harper en diciembre de 2005. Tienen dos hijos. En 2010 se divorciaron.

Ha sido nominada al Oscar como Mejor actriz por su trabajo en la película El precio de la ambición y al Oscar a la Mejor actriz de reparto por Alma salvaje.