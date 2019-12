Sin oncólogo, Hospital General de Gómez Palacio desde hace 3 meses

A pesar de los altos índices de cáncer que tiene la región, el Hospital General de Gómez Palacio cumple tres meses sin oncólogo, por lo que pacientes con cáncer sin derechohabiencia al Seguro Social tienen que viajar hasta la capital del estado para recibir una consulta especializada.

Fue a raíz de la jubilación del oncólogo Eduardo Palacios que la institución se quedó sin el especialista y desde entonces no lo han sustituido.

"Teníamos gine-oncólogo, ahorita no tenemos, ahorita a todos los pacientes los estamos mandando a Durango, pero hay un proyecto muy atractivo del Hospital, se tiene que hacer un planteamiento de recursos humanos para el área de oncología", dice el director del Hospital General, Luis Fernando Zúñiga.

El proyecto además de gine-onco, contempla onco-quirúrgico, onco-médicos y toda la variedad de especialistas para el servicio de oncología, en el cual se atiende a pacientes con cáncer.

Sin embargo, por ser fin de año y cierre de ejercicio fiscal, tanto la recuperación del especialista que atendía en las actuales instalaciones del Hospital, como la ejecución del ambicioso proyecto, están pausadas.

No obstante, los pacientes son canalizados a la capital del estado, donde está el Centro Oncológico Estatal. Es ahí donde también reciben su terapia y pese a que las personas usuarias del Hospital General son de escasos recursos, tienen que costear sus gastos de traslado para recibir los servicios.

Desafortunadamente, la apertura del Hospital de Especialidades con Oncología de Gómez Palacio no tiene fecha y tampoco existe la intención de reponer al especialista, por lo que las personas que padezcan esta enfermedad, que puede ser mortal, deberán continuar viajando a la capital del estado para recibir la atención médica.

Según datos de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis, tan solo en cáncer de mama de enero a octubre de este año se registraron 20 casos positivos en la Región Laguna de Durango, siendo la más joven una mujer de 35 años de edad.

Además, en este 2019 han muerto 30 mujeres por cáncer de mama en esta región, mientras que la cantidad estatal es de 90.

Durante 2018, Durango registró 4 mil 165 muertes. En Gómez Palacio hubo mil 858 muertes, 29.3 por ciento por enfermedades del sistema circulatorio, 18.6 por padecimientos endócrinos, nutricionales y metabólicos, y 14.8 por tumores.

En Lerdo hubo 990 muertes y la proporción fue de 25.9, 12 y 9.4 por ciento, respectivamente.

A la capital