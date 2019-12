Sudáfrica se corona como Miss Universo 2019

La sudafricana Zozibini Tunzi se alzó como la gran ganadora de Miss Universo 2019.

En la gala celebrada la noche de este domingo en los Tyler Perry Studios de Atlanta, Georgia, Tunzi pasó por encima de la mexicana Sofía Aragón y la puertorriqueña Madison Anderson, quienes se convirtieron en las finalistas.

"Crecí en un mundo en el que las mujeres que lucían como yo, con mi tipo de piel y cabello, no eran capaces de considerarse hermosas, y creo que es tiempo de que eso termine. Quiero que los niños me vean y vean mi cara y se vean a ellos mismos reflejados", dijo Tunzi minutos antes de saber que sería la ganadora.

Tunzi fue coronada por Catriona Gray -Miss Universo 2018 por Filipinas- al ser elegida por una comisión integrada por únicamente mujeres, como la actriz Gaby Espino, la Miss Universo 2007, Riyo Mori, y la experta en belleza Sazan Hendrix, entre otras.

En sus diferentes intervenciones la sudafricana también habló sobre temas como el cambio climático y el liderazgo en las mujeres, a quienes, dijo, se les ha etiquetado.

"Somos el ser humano más poderoso y debemos tener todas las oportunidades. Nada es tan importante como ocupar nuestro espacio en la sociedad".

Por quinto año la conducción estuvo a cargo de Steve Harvey, quien bromeó en más de una ocasión sobre el incidente que vivió cuando en 2015 se equivocó al anunciar a Miss Colombia en lugar de Filipinas como ganadora.

"Este puede ser mi último año. Estoy cansado de venir aquí, yo cuento chistes, esa es mi carrera, si veo algo chistoso lo menciono".

Sus comentarios no fueron del todo acertados; en una de sus intervenciones dijo que el mundo ya lo había perdonado, pero "la gente del cártel está molesta conmigo", aparentemente refiriéndose al cártel de droga.

México llega a la final. La jalisciense Sofía Aragón se fue abriendo paso a lo largo de la noche. Primero colándose entre las 20 mejores para luego llegar hasta ser la segunda finalista. Aragón aseguró que quería hacer un impacto positivo en el mundo.

"Cuando era pequeña mi mamá me decía que hablaba hasta dormida y ahora me dedico a eso, y creo que es una plataforma femenina, una de las más importantes del mundo, y no están buscando una modelo, buscan un modelo a seguir".

Después de desfilar en traje de baño y vestido de gala -donde lució un vestido rojo que resaltaba más que el de sus compañeras- Aragón se colocó entre las cinco finalistas junto a Tailandia, Colombia, Puerto Rico y Sudáfrica. Como parte de las preguntas que tuvo que responder la mexicana fue cuestionada sobre la serie de protestas que en diferentes países se viven en las calles.

"Creo en la causa, en que podemos hacer un cambio y en alzar nuestras voces, necesitamos ser escuchados y algunas de estas protestas son muy poderosas y pueden crear un impacto positivo, pero no creo en la violencia, porque solo va a traer más violencia. Debemos alzar nuestras voces y causar un impacto de la mejor manera posible".

Aunque logró estar en la anhelada tercia junto a Tunzi y Anderson, al final de la noche el triunfo fue para Sudáfrica, país que ya suma su tercer título.

Las top 3