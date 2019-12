Asegura alcalde que se cumplirán compromisos pese a recortes federales

Respecto al recorte de participaciones federales que sufrió el Municipio de Torreón en este mismo año, el alcalde Jorge Zermeño negó que se tenga "preocupación" por cumplir con los compromisos regulares de la administración. Aseguró que se cuentan con ahorros que permitirán dar cumplimiento con pagos de prestaciones y de abonos con los proveedores.

Se refirió a los 27 millones de pesos menos que dejó de percibir Torreón para el mes de noviembre pasado por concepto de recursos federales, además de otro ajuste más para este mes de diciembre.

"Hubo un recorte en las participaciones federales, a fin de año se hace un ajuste y ahora lamentablemente el ajuste fue negativo para Coahuila, nos pegó a todos los municipios, en el caso de Torreón nos recortaron 27 millones... pero a pesar de eso, a ver, debo decirlo, nosotros logramos gracias al buen manejo, a la confianza ciudadana, incrementar el presupuesto", declaró.

Jorge Zermeño señaló que para el cierre de este 2019 contarán con un 13 por ciento más de recursos que los proyectados a inicios del año, aunque también dijo que de tener los 27 millones de pesos de la federación se hubieran podido aplicar en diversas mejoras para la ciudad.

"Lo que puedo decirles es que no se ponen en riesgo las finanzas del municipio, no le hemos fallado ni a los empleados, ni a los proveedores, no hemos pedido un sólo centavo de crédito", informó.

Además señaló que la totalidad del recurso público va destinado a obras y servicios, aunque también se tiene el compromiso de la nómina regular.

Criticó por dicha situación al Gobierno federal, del que dijo no ha recibido una respuesta directa a su solicitud de audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Hemos pedido audiencia y no nos ha recibido el presidente, ojalá haya un diálogo de respeto al federalismo", manifestó.