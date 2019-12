Mario Bautista trae buena vibra

El cantante urbano, Mario Bautista, se prepara para cerrar el año con broche de oro al lanzar el tema Buena vibra.

Esta rola se grabó entre La Ciudad de Medellín y CDMX, bajo la producción de Sunamy, ONCE y Phillip Morris. El video fue grabado en Ciudad de México bajo la dirección The Broducers en donde Mario llevo a cabo su buena vibra, teniendo acciones en diferentes puntos, regalando chamarras a personas de la calle, croquetas a un albergue de perros y gatos, paletas a todos los alumnos en la secundaria en donde Mario estudió, hasta un carro a una chica que no tenía transporte para llegar a su escuela.

Mario Bautista cierra el año con una serie de logros que comprueban, una vez más, el efecto de un fenómeno que logra a través de su música: presentaciones tanto en Tlaxcala como en el Monumento a la Revolución, en donde las "bautisters" se hicieron presentes durante toda la jornada, así como conquistar el corazón y los sentidos de 65 mil personas en el Foro Sol, lugar donde, además, fue coronado como el Mejor Artista México por parte de Telehit.

Por si fuera poco, fue invitado por el Festival Medusa como invitado sorpresa donde pudo llevar el toque urbano a un festival de música electrónica por primera vez en México. Los medios más importantes del género hicieron notar que junto Martin Garrix fueron los más ovacionados.

Estos logros son el resultado de un intenso año de trabajo en el que Mario Bautista lo mismo participó en el show televisivo ¿Quién es la máscara?, convirtiendo al personaje de Cebra en uno de los más queridos y aplaudidos en cada emisión, así como el lanzamiento de temas como Ay!, Sofía y más recientemente, una colaboración al lado de La Sonora Santanera y con quienes interpretó "La Comay".

Con tan sólo 23 años, Mario Bautista continúa siendo todo un fenómeno demostrando dar los pasos firmes en la dirección correcta para la carrera que quiere construir y es precisamente esa visión que tiene de sí mismo lo que lo proyecta como el cantante juvenil mexicano con mayor potencial a nivel internacional.

Nada es suficiente para Mario Bautista y con el fin de complacer al máximo a sus fans, además de tener próximamente dos presentaciones más este mes como parte de su Reset Tour (8 de diciembre en Querétaro y 21 de diciembre en Tuxtla, Gutierrez), el cantante también lanzará un nuevo tema el cual lleva por nombre Buena vibra.