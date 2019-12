No estamos para callar bocas: 'Piojo'

iguel Herrera, técnico del América, descartó que el haber llegado a la final del torneo Apertura 2019 de la Liga MX le permita callar bocas luego de las críticas que recibió durante toda la fase regular.

"No estamos para callar bocas, estamos para hacer nuestro trabajo. Es el club más exigente que hay en México, el torneo nos exige el título, estamos en la instancia final. Logramos pasar todo el torneo con las circunstancias que nos rodearon, ya estamos donde realmente podemos pelear el título", dijo.

Manifestó que pese a que siempre tiene la presión, él nunca se desconcentra y que solo se dedica a trabajar para lograr que su equipo trascienda como lo ha hecho.

"Hace cuatro semanas ustedes me corrían, todos los medios, que estaba enojado el patrón (Emilio Azcárraga), que si ya buscaban un suplente, yo hago mi trabajo, soy pasional, estoy tranquilo en la banca para no cometer un error", apuntó tras vencer al Morelia.

Comentó que una característica de este equipo es que nunca bajan los brazos, que son conscientes que deben dejar todo hasta el último minuto para alcanzar los objetivos.

"Pasa por la cabeza, la actitud que tienen estos chavos, podemos tener un partido malo, pero no les importa ellos van por los objetivos nos lo trazamos al inicio, están donde querían estar, son dos pasitos", estableció.

Pablo Guede, técnico de Morelia, lamentó que su escuadra haya sido incapaz de reflejar en el marcador las ocasiones que generaron, algo que sí hizo el América, lo cual consideró la clave para quedarse a un paso de la final.

"No es poca cosa decir que nos pesó (el estadio), no es valorar lo que hicieron estos jugadores, tuvimos oportunidades que no aprovechamos, ellos (América) sí, es un gran equipo", dijo.

Explicó que contrario a lo que sucedió en el primer duelo de esta serie, ellos no tuvieron el control del esférico.

"Nos costó tener la pelota, perdimos la mitad de la cancha, en casa se las ganamos, entonces cuando la pierdes con un equipo como este, te hace daño; no la pudimos tener, muchas por mérito de ellos al momento de presionar y muchas por culpa nuestra", apuntó.