Erupción deja lesionados y desaparecidos en Nueva Zelanda

La primera ministra Jacinda Ardern dijo que unos 100 turistas se encontraban en la isla White o cerca de ella cuando ocurrió la erupción por la tarde.

“Algunas de esas personas, en este momento, están desaparecidas”, señaló. “Un número están heridas, según medios, y se les transporta a la playa”.

Afirmó que la erupción al parecer fue “muy considerable”.

“Todos nuestros pensamientos están con los afectados”, apuntó.

Ardern señaló que no había fallecimientos confirmados.

En un comunicado, personal de emergencias de la organización caritativa St John dijo creer que había 20 personas en la isla que resultaron heridas y necesitan atención médica. El colectivo dijo haber enviado paramédicos en siete helicópteros a la isla.

La agencia GeoNet señaló que, una erupción volcánica moderada tuvo lugar y subió su nivel de alerta a cuatro, en una escala en la que cinco representa una erupción de grandes dimensiones.

La isla White se ubica a unos 50 kilómetros del territorio principal de Nueva Zelanda.

Con seguridad, la prensa preguntará por qué se permitía aún a los turistas visitar la isla después de que los científicos advirtieran en fecha reciente un incremento en la actividad volcánica.

La isla White se ubica al noreste de la localidad de Tauranga, en la isla Norte, una de las dos islas principales de Nueva Zelanda. La policía solicita a las personas que eviten zonas en la isla Norte cercanas a la erupción, incluidas las conocidas como Whakatane Heads y Muriwai Drive.

GeoNet señaló que se trata del cono volcánico más activo de Nueva Zelanda y que 70 % del volcán se encuentra bajo el mar.

Doce personas perdieron la vida en la isla en 1914 durante la explotación minera del azufre. Parte de una pared del cráter se derrumbó y el alud destruyó la aldea de los mineros y la mina misma.

Los restos de inmuebles de otra empresa minera que data de la década de 1920 son otra atracción turística, según GeoNet.

La isla se convirtió en un refugio paisajístico privado en 1953 y mediante viajes turísticos diarios más de 10,000 personas visitan el volcán cada año.

La isla también es conocida con el nombre indígena maorí de Whakaari

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt