Técnico del RB Leipzig atraído por dirigir al Barcelona

Bajo el mando de su técnico Julian Nagelsmann, RB Leipzig mostró un plausible nivel de rendimiento durante la presente temporada y es sublíder en la Liga de Alemania y ya clasificado a los octavos de final de la Champions League.

Con apenas 32 de años de edad, Nagelsmann se ha consolidado como uno de los técnicos que más interés despiertan entre los mejores clubes del panorama europeo, de los cuales consideró a Barcelona como un atractivo destino para dirigirse en algún momento.

En entrevista para una televisora de su país, el joven director técnico reconoció que Barcelona es una ciudad hermosa, con un gran equipo, “pero este no es el único club que es atractivo”.

El estratega tuvo un destacado paso por el banquillo de Hoffenheim, club al que le quitó la etiqueta de contendiente para descender de categoría y lo clasificó a Champions League en tres oportunidades, dos de forma directa y una a los playoffs, en donde cayó derrotado por Liverpool.

Reveló que en el pasado hubo interés de Borussia Dortmund por ficharle como su técnico, “pero en el futbol, el tiempo y la forma son siempre la clave, y eso no encajaba, así que no fui Dortmund. El momento no fue apropiado y el Borussia no quiso esperar”.