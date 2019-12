Arrestan a aficionado del Manchester City por insultos racistas

El suceso ocurrió cuando el centrocampista brasileño Fred se disponía a ejecutar un tiro de esquina en una zona muy cercana al público local, en donde estaba ubicado el responsable, el cual aprovechó para cometer el reprobable acto.

A través de su portal de internet, el organismo comunicó que “un hombre fue arrestado luego de que imágenes de televisión en vivo mostraran a un seguidor haciendo gestos racistas en el partido en el Estadio Etihad, este sábado”.

This guy is doing a monkey chant at Fred. Needs to be arrested. No room for racism. pic.twitter.com/6NnV7cneNa