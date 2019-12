Incomoda a Sandra Echeverría desnudarse, prefiere el pudor

La actriz Sandra Echeverría declaró que si siendo más joven no optó por desnudarse para una revista, ahora casi a sus 35 años, tampoco lo hará, muchos menos si ya es madre de familia.

“Ya no estoy en edad para estar haciendo esas cosas, muchas gracias, pero ya fui. Estarme subiendo (a las redes sociales) ya encuerada, la verdad es que no. Nunca estuve cómoda a los 17 años, menos lo voy a estar ahora”, declaró ante los medios de comunicación.

Antes de convertirse en madre, admitió que en algún momento posó con poca ropa, “y de repente subiré alguna en bikini o cosas así, pero en revistas no soy muy fan. Me siento muy incómoda, siempre he sido pudorosa, siempre estoy tapándome mucho”.

De la foto que subió hace unos días en sus redes sociales y que causó alboroto entre sus seguidores porque se le observa sensual y con poca tela sobre su cuerpo, explicó que se la tomaron hace cinco años y no es un desnudo.

“En realidad, nunca lo fue, estoy tapada y no se ve nada. Sucedió para una revista con uno de los mejores fotógrafos con los que he trabajado. La encontré entre mis archivos y la gente se sorprendió, pero tranquilos, no pasa nada y no se ve nada, es una foto muy bonita”.

Por otro lado, la protagonista del reciente éxito en televisión La usurpadora mencionó que por ahora, junto a su esposo el cantante Leonardo de Lozanne, no tiene planes de convertirse de nuevo en madre, tras dar a luz hace cuatro años al pequeño Andrés.

“Estamos muy contentos así. Leo ya tiene dos hijos mayores, uno de 12 y otro de 15, ya somos cinco y la verdad es que las cosas hoy en día no están para familias muy grandes. Por el momento estamos bien así”.