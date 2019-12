​A Ernesto Gómez Cruz le incrementa la pérdida de memoria

El actor Ernesto Gómez Cruz admitió que en los últimos meses, le ha incrementado la pérdida de memoria, por lo que procura no estar fuera de casa a más de tres calles a la redonda para evitar perderse.

“No sé cómo explicarlo, pero estoy enfermo de acá (la cabeza) y me cuesta mucho trabajo hilar las ideas. Sin embargo, no quiero quedarme a ver qué pasa, hago mi vida normal, aunque tengo que andar con mucho cuidado”, platicó a la prensa.

Pese a todo, el reconocido histrión de 86 años aseguró que su estado de ánimo se mantiene a lo alto y “con ganas de seguir haciendo algo hasta que Dios lo juzgue conveniente”.

A las afueras de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) comentó que en vista de que “se me va la memoria”, no sale de casa tan seguido ni tan lejos para no confundirse al tratar de regresar.

“Ya me pasó una vez, pero fue de noche y fue peligroso porque salí tres cuadras adelante de mi casa, y para regresar, Dios fue muy grande. Él me guió aunque sí di muchas vueltas, pues me extravié totalmente”.

El actor de filmes como El callejón de los milagros y La ley de Herodes, por citar algunos, reveló que no se preocupó, pues en la búsqueda de su casa, aprovechó para caminar; no obstante, siendo noche se expuso al peligro, por lo que cuando llegó, sus hijas lo regañaron.

“Me dijeron que no ande saliendo solo a la calle, me lo dijeron como a cualquier chavito, pero ni modo. No quiero pensar mucho en esto de perder la memoria, quiero sentirme normal”.

Finalmente, negó que tenga mala relación con sus hijas o que lo tengan olvidado, como lo aseguró su hijo Raymundo Gómez. Afirmó que se lleva bien con todos. “Cuando pueden, me visitan y no los obligo porque cada quien tiene su quehacer y su momento. Yo viví el mío y no recuerdo haber sido así con mis padres, de que los dejaba abandonados, más bien mis padres me sacaron de problemas”.