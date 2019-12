Vicente Fernández quiere cachetear a Bisogno

El cantante Vicente Fernández quiere darle una cachetada a Daniel Bisogno.

El llamado “Charro de Huentitán” se encuentra molesto con el conductor de Ventaneando, porque éste se ha mofado de la manera en la que los Fernández se expresan su cariño.

“No he visto a Daniel (Bisogno), pero un día lo voy a ver y yo no me quedo con nada. Yo creo que una cachetada no se la va a quitar”, dijo el artista en entrevista con Mara Patricia Castañeda, su exnuera.

Esta declaración la realizó Fernández, luego de que Bisogno diera a entender que la familia Fernández “echan pata” el día de Navidad.

“Los Fernández se besan, el papá con la hija, el hijo con la mamá, en una Navidad, pues seguro echan pata”, habría comentado Daniel Bisogno.