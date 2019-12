Empresa recolectora de basura entra en funciones el 8 de enero en Lerdo

De acuerdo al contrato que se firmó en Lerdo, a partir del próximo 8 de enero de 2020 entrará en funciones la empresa Trash Recolección Integral de Residuos S.A. de C.V. que prestará el servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos no peligoros en este Municipio.

El alcalde Homero Martíenz Cabrera dijo que la Tesorería Municipal es quien ha tenido los acercamientos con los representantes de la compañía y agregó que hasta el momento, el servicio de Limpia en Ciudad Jardín se sigue prestando "con las deficiencias que ustedes pueden ver y que las hemos venido comentando". Mencionó que algunos de los camiones recolectores de basura que utiliza actualmente el Municipio para prestar el servicio, son muy obsoletos pues se trata de modelos de 1978 y 1980.

"Traemos carros de más de 30 años de antigüedad y que bueno, pues eso no permite prestar el servicio porque traemos un déficit de alrededor de 12 camiones, entonces, el tema de que hoy entre la empresa con camiones nuevos, con servicio de calidad, nosotros estaremos ahí únicamente como observadores de lo que nos reporte mes con mes, a dónde pasaron las rutas, las 24 rutas que están planteadas las tiene que cubrir la empresa y pues ahí nosotros estaremos evaluando si se está prestando adecuadamente el servicio...ellos dicen que van a meter tres turnos", explicó.

Sobre los empleados municipales que actualmente laboran en el departamento de Limpieza, Martínez Cabrera agregó que "traemos 110 gentes que tenía el Sindicato que le llamaba de confianza y que no están dentro del registro de la toma de nota que se inscribe en la Junta de Conciliación y en el propio Tribunal Laboral, esas 110 gentes no tengo porqué sentarme a negociar con los Sindicatos. Hay 36 gentes que son eventuales, pero resulta que estaban fijos, ahí tengo nada más 150 gentes de entrada y bueno, el propio Sindicato me está haciendo una propuesta de 68, 70 gentes de los que traen ellos en su plantilla".