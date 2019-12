Tras Aladdín, Mena Massoud no consigue trabajo

Desde su interpretación como Aladdín en la versión live-action del clásico de Disney, Mena Massoud confiesa que no ha vuelto a recibir otra oferta de trabajo. El filme, que se estrenó en mayo de este año, superó la cifra de 1000 millones de dólares en taquilla.

A pesar del éxito obtenido, la carrera de Massoud no ha logrado despegar.

"Estoy bastante cansado de callarme sobre este tema.

Quiero que la gente sepa que no es siempre todo de color de rosa cuando haces algo como Aladdín.

'Debe haber ganado millones. Seguro que está recibiendo un montón de ofertas'... Nada de eso.

No he tenido ni una sola audición desde que se estrenó Aladdín", declaró en una entrevista con The Daily Beast.

De esa forma, Mena echa por tierra la creencia de que el popular personaje de Disney le haya abierto puertas en Hollywood. "La gente tiene estas ideas en la cabeza y mientras yo estoy aquí sentado como 'OK, Aladdin ha recaudado mil millones, ¿puedo tener al menos una audición?'"

El actor expresó su inconformidad ante el silencio de las productoras.

"¿No me pueden dar una oportunidad? Así que no, no es siempre como la gente se imagina", sentenció el actor.

Mena Massoud participa en Reprisal, que se estrenó el 6 de diciembre. El actor interpreta a un matón ingenuo que busca ser reclutado por una pandilla pero que en realidad se está infiltrando en la organización como espía. "Acababa de interpretar a Aladdín pero el director no tenía ni idea de quién era". Y seguramente por eso consiguió el papel.

Aladdín fue dirigida por el exesposo de Madonna Guy Ritchie y protagonizada por Massoud ("Aladdín"), Naomi Scott ("Jasmín") y Will Smith ("El genio").