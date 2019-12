Denuncian baches en vialidad

En la colonia Latinoamericana, la calle Gilberto Rodríguez luce totalmente descuidada desde su acceso en el bulevar Revolución hasta la calle Venezuela a pesar de que hace un par de veces las autoridades acudieron a parchar los baches. El material que se ocupó para ello ya se desvaneció con la presencia de lluvias y el paso de los vehículos.

Los baches de gran tamaño y zanjas en los carriles de circulación complican la circulación vehicular diaria. Los riesgos de accidentes son muchos, ya que los hoyos son grandes y profundos.

Los conductores y habitantes del lugar que a diario circulan por la zona piden que se apliquen mejoras al pavimento antes de que ocurran mayores accidentes.

"Vinieron a disque parchar, pero no sé de qué calidad sea su material porque no han pasado ni dos meses y ya no existe el trabajo que realizaron. Ya hay muchos baches y no se puede circular por el lugar", manifestó el señor Francisco Gómez, habitante de la zona.

También el hecho de que la vialidad no cuente con alumbrado es otro problema, tal como lo señala la señora Esperanza Reyes. "Aquí es el acceso a nuestros hogares y no hay iluminación por las noches, y sumándole estos grandes hoyos nos están perjudicando en nuestros vehículos al pasar por aquí, además de que es un riesgo al circular bajo la obscuridad", comentó.

Durante las noches la falta de alumbrado genera una muy escasa visibilidad de los transeúntes y ciclistas que tienen que circular por esta calle.

"Al oscurecer, el área pegada al panteón de Gayosso se oscurece completamente, ni con las luces de los carros se logra distinguir si alguien viene caminando o en su bicicleta. Es realmente peligroso transitar por ahí tanto para el automovilista como para el peatón", señaló la señora Rosalba, vecina del lugar.

Daños