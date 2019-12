Peregrinaciones cumplen 75 años

Este 8 de diciembre se cumplen 75 años del comienzo de las peregrinaciones guadalupanas en Torreón.

Todo inició en el año 1944 con una convocatoria a todos aquellos obreros que quisieran cooperar para hacer propaganda en las fábricas y centros de trabajo mediante la repartición de volantes en los que se invitaba principalmente a la clase trabajadora a participar en una peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, quien cada 12 de diciembre celebra su día. Los hechos fueron informados por El Siglo de Torreón el día 7 de diciembre de aquel año.

Así de pronto, los organizadores de este llamado definieron el día del festejo para llevar a cabo la peregrinación: el domingo 8 de diciembre, dentro de la novena a la virgen de Guadalupe. El punto de reunión fue la calzada Colón y Avenida Juárez, a 18 cuadras del templo guadalupano.

La hora fijada para la salida fue a las nueve de la mañana. Antes de esa hora comenzaron a llegar algunos trabajadores que presagiaban buenos augurios, aún y en medio de la incertidumbre por parte de los organizadores de que no resultara bien la fiesta.

Al cabo de un rato se pudieron contar cerca de 2 mil peregrinos que se dirigieron en forma silenciosa y ordenada hacia la parroquia de Guadalupe. A su llegada fueron recibidos por el señor cura y les impartió la bendición. Posteriormente se abrió el pasó al interior del templo donde los cantos desbordaron el entusiasmo religioso.

A las 11 de la mañana se celebró la lenta misa y se predicó un sermón muy adecuado para el momento, el cual estuvo dirigido especialmente a la clase trabajadora. Así, la Virgen de Guadalupe fue una vez más el imán para todos los corazones de los fieles que estuvieron presentes en esa primera gran peregrinación obrera de diciembre de 1944.

Tal como lo informó El Siglo de Torreón en sus páginas de la edición del 11 de diciembre de 1944, la peregrinación resultó un éxito ante la mirada de los ciudadanos que se percataban del paso de los trabajadores. No sabían a ciencia cierta de qué se trataba. Algunos pensaban que se debía a un paseo fúnebre y buscaban la carroza. Otros aludían a la intolerancia religiosa diciendo que cómo es que eran permitidos estos actos. Sin embargo, al no infringir la ley, el proceder de la peregrinación continuó desarrollándose hasta su llegada final al templo.

Para el año siguiente, las cosas se prepararon mucho mejor. Se hizo propaganda por medio de la prensa, el cine y la radio. También se realizó una intensa publicidad respecto a la peregrinación obrera de ese año de 1945.

Con todo ello, el miedo que mantenían los obreros ante la oposición de sus líderes por participar en este tipo de manifestaciones, quedó atrás y en ese año participaron cerca de 4,500 trabajadores. A la cabeza del desfile llevaban una monumental corona de flores que ofrecieron en su momento a la reina de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe.

Así, desde aquel entonces y hasta la fecha, las manifestaciones religiosas hacia la Guadalupana, a través de las peregrinaciones, se ha convertido en parte de las tradiciones arraigadas de la Laguna. Trabajadores, transportistas, asociaciones civiles, empresas, escuelas y familias completas participan en este ofrecimiento de fe.

Desde 1944 la avenida Juárez se convirtió en la ruta para llegar en forma recta a la parroquia Guadalupana de Torreón, lo cual siguió dándose en los años posteriores. La sociedad torreonense de pronto comenzó a incomodarse ante la detención del tráfico sobre esta avenida, una de las principales de la ciudad. A decir de la administración actual de la parroquia, fue por el año 2004 cuando, ante la insistencia ciudadana de probar otras rutas, la peregrinación se realizó sobre la calle Matamoros. Consideran que esto resultó en un fracaso, ya que en algún momento se debía tomar la avenida Juárez y los automovilistas no respetaban el paso. El tráfico y la inminente peligrosidad hacia los participantes generó que de nueva cuenta se tomará la Juárez como camino oficial de las peregrinaciones de cientos de laguneros.

Las molestias, sobre todo de automovilistas, aún continúan presentes y han propuesto que sea la Morelos por donde circulen los peregrinos. Sin embargo la tradición de tránsito hacia la parroquia está ya tan arraigada debido a la extensión de la avenida y fácil llegada a la iglesia, que no se ha movido esta manifestación guadalupana.

Los transportistas son parte importante dentro de las peregrinaciones. La Unión de Choferes y Concesionarios de la Región son partícipes de esta manifestación desde hace 25 años.

Antonio Hernández, representante de las líneas de taxi, dijo que es una petición de los taxistas el poder participar en las peregrinaciones. "Desde hace 25 años participamos en esta peregrinación que manifiesta la fe y devoción de los muchachos", comentó.

Muchos de ellos acuden al llamado de este caminar de fe para pedir protección y bendiciones durante el año por venir, sin embargo otros más piden por sus familias, por situaciones que se encuentran viviendo desde hace algún tiempo o en el presente.

Tal es el caso del señor Joaquín Martínez Calzada, quien desde hace cinco años participa en la peregrinación junto a sus compañeros taxistas, manifestando su fe y esperanza depositada en la Guadalupana.

"Yo participo con devoción porque me ha hecho grandes milagros. Me da tiempo de estar al pendiente de mi esposa que tiene epilepsia, me ha ayudado a sacar adelante a mi familia y la situación de mi esposa, además me ha protegido del peligro que es el trabajar en las calles a diario. La venero por todo lo que me ha cumplido, ella nos acompaña siempre donde quiera que estamos", manifestó.

Por su parte, Gerardo García dijo que desde hace 15 años acude a las peregrinaciones siendo una manda que tiene cada año para pedir vida, salud y trabajo, bienestar para él y sus compañeros con el peligro que se vive en su oficio.

Parte importante de este acto religioso son las danzas, una tradición ancestral que rinde una ofrenda de total devoción y fe para Dios, la Virgen y los santos.

Con 30 años de participación en este acto, está la danza del Colegio Inglés de Torreón, en donde desde edad preescolar cultivan a los niños, que así deseen participar, este arraigo a la tradición de las danzas.

Martha Guerrero tiene en el colegio danzando 30 años. Comenzó por su hija cuando estaba en edad de preescolar y la invitaron a instruir a los pequeñitos acerca de los pasos de la danza.

"Yo desde hace treinta años instruyo a los estudiantes del Colegio Inglés. Comencé cuando mi hija tenía cuatro años y cursaba el preescolar. Desde ese entonces cada año me invitan a participar y aquí estamos, en este 2019 son cerca de 200 estudiantes los que participan junto con profesoras y padres de familia, desde preescolar hasta preparatoria", indicó.

Consideró que el inculcar desde muy pequeñitos este arraigo a las danzas es una bonita tradición que genera el amor y respeto entre ellos, así como conocer de la fe a la Guadalupana.

Los globos también son parte importante de esta manifestación de fe, en donde además de lucir al motivo de fiesta por la celebración de la Guadalupana, se puede observar que al llegar a la parroquia muchos globos son lanzados al cielo.

El padre Alejandro Cerón, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, indicó que dentro de la festividad de la Guadalupana, los peregrinos expresan a través del lanzar el globo al cielo, el elevar sus peticiones hacia la Virgen de Guadalupe.

"Es una forma de elevar sus peticiones y agradecimientos a la Virgen de Guadalupe, lanzan el globo al llegar a la parroquia y así es como viven si expresión de fe", puntualizó.