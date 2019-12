Decepciona Andy Ruiz y pierde sus títulos

El boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. perdió sus títulos de peso completo en su primera defensa, al caer por clara decisión unánime ante el británico Anthony Joshua, quien sólo con su jab y moviéndose por todo el ring recuperó sus cetros.

Ante más de 15 mil espectadores en la Diriyah Arena en Arabia Saudita, Joshua se impuso con puntuaciones 118-110, 118-110 y 119-109, ante un mexicano que no lució como se esperaba, para terminar con un efímero reinado.

Seis meses después de su sorpresiva derrota, Joshua trabajó de manera intensa para volver a la revancha y recuperó los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) con una gran estrategia de pelea.

Andy, en cambio, dio mucho de qué hablar tras la ceremonia de pesaje, pues marcó más de 20 kilos que su rival, al menos siete kilos arriba de su primera pelea, lo que podría restarle velocidad y ayer quedó de manifiesto.

Conocedores ambos de su poder de puños, sobre todo Joshua luego de las cuatro caídas del primer combate, lucían muy cautelosos, el británico quien no dejó de usar su jab para mantener a la distancia al mexicano.

Al término del primer asalto Joshua conectó un par de veces a Ruiz Jr., quien sufrió un pequeño corte en la ceja izquierda. Trató de reaccionar el mexicano, pero su oponente lo mantenía a distancia con el jab.

Andy iba hacia adelante en busca de sorprender y conectar a su rival, pero soltaba pocos golpes, la rapidez y frecuencia de golpeo de la pelea pasada no existieron y Anthony parecía cómodo, moviéndose alrededor del ring y lo más lejos posible del entonces campeón.

El mexicano nunca conectó de manera peligrosa. Siempre fue hacia adelante, pero no pudo quitarse el jab. Una izquierda en el sexto asalto lastimó a Andy, que en un par de ocasiones recibió la llamada de atención por golpes de conejo.

Cuando Andy trató de hacer daño con alguna combinación, Joshua recurrió a los amarres. Fue al final del octavo uno de los mejores momentos del mexicano, con un gancho y recto, pero no con el daño suficiente y deseado.

Joshua nunca dejó de moverse, iba de un lado a otro, sin ser un blanco fijo de Andy, quien, pese a que los rounds y los minutos se le terminaban y que estaba obligado al nocaut, no atacó como se esperaba.

Cómodo con la estrategia de no pararse y tener lejos al mexicano, Joshua la siguió al pie de la letra hasta los últimos segundos y lo demostró cuando Andy se paró en el cetro del ring y lo invitó al intercambio, pero a Joshua poco le importó, siguió su andar y sonó la campana. Así, de manera indiscutible y con amplio margen, Anthony Joshua recuperó los títulos de la máxima división, en espera de una pronta unificación con el vencedor de la pelea entre Deontay Wilder y Tyson Fury del 22 de febrero.

Andy, quien espera completar la trilogía, quedó con marca de 33-2, 22 por la vía del nocaut, mientras que el nuevo campeón mejoró a 23-1, 21 antes del límite.

"Fue su noche, creo que no me preparé como debí, subí demasiado peso, no quiero dar excusas, me ganó, me boxeó", afirmó Ruiz al término de la pelea.

"Creí que me iba a sentir más fuerte. Lo perseguí demasiado, mis brazos se sentían como si no pudiera tirar combinaciones", añadió Andy.

Agradeció el apoyo que le brindó la gente y el pugilista mexicano espera que se complete la trilogía con Joshua.

"Hagamos la tercera pelea, voy a llegar en la mejor condición física de mi vida y lo voy a hacer, en la siguiente llegaré mejor", acotó Ruiz.