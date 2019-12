Descartan desabasto en Hospital Integral

Al momento no se tienen problemas de desabasto de medicamento y demás insumos en el Hospital Integral de Matamoros, afirmó el director Cuauhtémoc Rangel Gutiérrez.

Aseguró que el abasto general de insumos a nivel regional es del 70 por ciento y tampoco se tiene un déficit considerable en personal médico. Reconoció que estaría mucho mejor si se tiene cubiertas todas las plazas.

"Crisis no la hay. Hay un buen abasto de medicamentos, buen abasto de material de curación y el personal también lo tenemos trabajando en las diferentes turnos y en los diferentes días con coberturas en días festivos", informó Rangel.

Especificó que están a la espera de la contratación de más personal, lo que permitirá aumentar los servicios que ofrece el hospital.

A su llegada a la dirección, hace más de un año, al nosocomio se contrató personal y actualmente se cuenta con médicos generales, aunque falta un ginecólogo y anestesiólogo. Recalcó que la razón por la que no se han cubierto estas plazas no es por negativa de la Secretaría de Salud, sino porque no hay candidatos debido a que a los médicos no les parece atractivo laborar en el servicio público. "Para ellos les es más redituable insertarse en el servicio privado, o bien, instalar sus propios consultorios".

El doctor Rangel agregó que para el próximo año concluirán las residencias médicas, por lo que a partir del 1 de marzo se tienen liberados los nuevos especialistas en los hospitales del sector salud, con lo que se espera contar con las contrataciones, lo cual reforzaría la atención médica.

Finalmente subrayó que se cuenta con todo el apoyo del secretario de Salud en el estado para poder brindar un mejor servicio en el Hospital Integral de Matamoros.