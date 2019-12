Empleando sólo un pie para pedalear, Eduardo Rojas Leal, mejor conocido como Don Lalo, recorre toda la ciudad. Él dice que la bicicleta es su silla de ruedas y le ayuda a trasladarse desde Nueva Laguna Norte. Don Lalo tiene 57 años de edad y es originario de Parral, Chihuahua. Desde 1977 vive en la Comarca Lagunera. Cuando tenía seis años una caída le desvió la columna y posteriormente contrajo poliomielitis, lo que le dejó paralizada la pierna izquierda.

Su padre siempre le inculcó que su condición no era una limitante para su vida y fue así como cada semana rompía por lo menos tres veces las muletas que usaba y que le ayudaban a jugar fútbol, beisbol, o lo que se organizara en la cuadra.

"Mi papá siempre me dijo: usted no tiene nada (...) Lo que pasa es que sí siento mi pierna pero no tiene fuerza. Ahorita estoy utilizando una prótesis y con esa ando para todos lados, ayer me tocó ir a cobrar mi pensión al Palacio Federal, me fui a la Alameda y luego al Mercado Juárez a comprar material, ya a está ahora venía dando vuelta allá por el canal en la bicicleta que es mi silla de ruedas", dice.

Cuenta que nunca ha sufrido ningún accidente pese a la mala cultura vial, pues "no falta la persona que va distraída con el teléfono manejando", sin embargo en su caso los conductores siempre han respetado el paso de su bicicleta.

"Ando hasta Las Dalias, Sol de Oriente, el Centro, por allá en bicicleta he trabajado en 'la obra', haciendo casas, así con una sola pierna hice construcciones, andábamos haciendo zanjas, poniéndola losa, he trabajado también en vulcanizadora, nunca me ha gustado estar encerrado", relató.

Diariamente se traslada desde la colonia Nueva Laguna Norte hasta Las Cinco Esquinas, ubicada en la colonia Jacarandas, donde está su negocio de reparación de calzado. Toma la avenida Universidad, que corre paralela al canal de riego. En la UAL (Universidad Autónoma de la Laguna) ya lo conocen y dice que siempre le ceden el paso cuando lo ven. Pasa y saluda siempre deseando un buen día y bendiciones a quien se topa en su camino, pues dice que él ha recibido muchas.

Agradecido