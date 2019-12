Nigga resalta cambios que enfrentó en su regreso a la música

Félix Danilo Gómez Bosquez, mejor conocido como Nigga, se presentó tras seis años de no pisar tierras mexicanas en la fiesta anual de una estación radiofónica, en donde dijo que en los dos últimos años retomó su carrera como artista independiente tras problemas con las disqueras.

Nigga fue uno de los primeros exponentes a nivel comercial del reguetón con su tema clásico Te Quiero en 2007, ahora con 39 años, retomando su carrera y ante un gigantesco cambio en el panorama musical sobre todo, en el género que lo vio nacer, comparte algunas de las complicaciones a las que se enfrentó en su regreso.

“Me ha costado la evolución del CD al formato digital, es tedioso, en los espacios musicales, cuando lanzabas un sencillo te duraban siete meses y ahora sólo dos, para mi ya va muy rápido la música sin embargo aquí estamos”.

Ante la controversias por algunas letras en el reguetón que denotaban desprecio hacia la mujer, Nigga mantiene su Romantic Style y sigue componiendo para el amor y la gente enamorada. “ Siempre me escriben los fans pidiéndome que escriba sobre despecho, pero no todo es así, hay mucha gente enamorada, aunque todos tenemos altos y bajos en el amor”, el cantante hace referencia de su forma de componer con el nuevo lanzamiento del tema Me enamoré de ti.

Una de las nuevas tendencias de las que Nigga reconoce ser fanático son las redes sociales, especialmente de Instagram, “me he vuelto súper “instagramer”, me encanta hacer transmisiones en vivo y estar en contacto con mis fans, siempre estoy muy activo en mis redes”.

El panameño concluye sobre colaborar con otros artistas y confiesa que como artista independiente, le es más complicado tener invitados en sus canciones, ya que asegura la industria se encuentra “monopolizada” y al no tener una disquera que lo respalde no está en sus planes cantar junto a otros artistas.