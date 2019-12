Laura Zapata, invitada de honor en festival de cine de Palma de Mallorca

La actriz mexicana Laura Zapata fue invitada para ser madrina de un festival de cine de autor en Palma de Mallorca, donde además recibirá un galardón y dará un recital en vivo.

“Me voy a París (Francia) recibí una invitación por parte del Films Infest 2019, que me hicieron los organizadores, y que se trata de promover diferentes proyectos”, comentó la actriz.

El encuentro de Palma de Mallorca, que inauguró su tercera edición en octubre pasado y finalizará el 14 de diciembre con una ceremonia en la que participará la actriz: “Yo voy a la clausura, voy a ser la madrina oficial y, también, a firmar un manifiesto en el que se comprometen a apoyar a los jóvenes talentos”.

Además de recibir un galardón honorífico por su destacada carrera en teatro y televisión, Zapata tendrá la oportunidad de ofrecer un concierto, “voy a cantar acompañada al piano por un chico de 10 años, que es muy talentoso y estará conmigo”.

En años anteriores las madrinas han sido actrices de la talla de Carmen Maura y Claudia Cardinale, es por eso que Laura Zapata aseguró “sentirse muy contenta y orgullosa de que me hayan invitado”.

Cabe recordar que la actriz de la película Nuestro Juramento se ha presentado otros años en Notre Dame, catedral de París, durante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, sin embargo, este 2019 no podrá repetir debido al incendio que casi termina con este recinto, además de que justo en esa fecha viajará de Francia a España.

“Iba a cantar, pero no se concretó porque no pueden dar misas en Notre Dame, ahí canté hace dos años, pero en esta ocasión ya no se pudo, así que buscaré cualquier lugar donde esté la Virgen de Guadalupe, además justo el día 12 estaré viajando de París a Palma de Mallorca, así que iré a misa para recordar y honrar a mi santa madre de Guadalupe”, confesó.

Zapata aprovechará el viaje para descansar y visitar algunos lugares de Europa antes de las celebraciones por la Navidad y Año Nuevo: “Luego del festival voy a pasear unos días y me regreso corriendo para cenar con mi familia. Así es como cierro mi año, muy contenta, con este viaje y de vuelta para las fiestas”, concluyó.