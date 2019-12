Sugieren precauciones en corresponsales bancarios para evitar fraudes

Supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, restaurantes que funcionan como corresponsales bancarios, es decir establecimiento comerciales que actúan en nombre y a cuenta de algún banco, podrían ser sitios para cometer fraudes financieros, por lo que deben tomarse precauciones.

La mayoría de los mexicanos alguna vez ha recurrido a ese tipo de lugares para realizar operaciones bancarias, por la comodidad e inmediatez que se brinda, pero también se deben tomar precauciones para prevenir fraudes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda: no entregar NIP escrito al cajero, teclearlo de manera personal, no perder de vista la tarjeta durante la operación, exigir el comprobante de la operación y verificar que el operador no emita un duplicado de comprobante.

De acuerdo con la Condusef, el comercio no puede obligar a adquirir algún producto para hacer la operación bancaria, sólo la institución financiera puede cobrar comisiones por la operación que se realice, no los corresponsales, y dicho cobro debe estar reflejado en el comprobante.

Asimismo, explicó que los corresponsales bancarios no son una sucursal y los trabajadores no son empleados del banco, cada uno ofrece distintos servicios, así que sugiere preguntar antes de solicitar cualquier movimiento, de lo contrario la mejor es acudir al banco.