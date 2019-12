Blink 182 le canta a la navidad con video Not another christmas song

“¿Por qué no podemos divorciarnos en navidad? Porque simplemente no es lo mismo”, menciona la canción de la banda que surgió en la década de 1990, etapa en la que se convirtieron en pioneros del género pop punk.

Horas después del lanzamiento de Not Another Christmas Song, la banda compartió a través de su cuenta oficial de Twitter: “A veces obtienes lo que tienes, pero no es lo que querías en absoluto. Esta ‘No es otra canción de Navidad’ ¡Felices fiestas, bastardos!”, el mensaje fue acompañado del vínculo para escuchar la canción en diversas plataformas.

Sometimes you get what you got but it's not what you wanted at all. This is Not Another Christmas Song. Happy Holidays, you bastards! https://t.co/oKo8rO0Xez pic.twitter.com/9aoFWQi9R3