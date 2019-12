Comparten fotografías de Kendall Jenner con Bella Hadid 'coqueteando'

El material en cuestión muestra a las modelos en bikini disfrutar de la playa en Miami, Florida, EU. Sin embargo, sus poses y movimientos han desatado rumores sobre un posible 'romance'.

Tal como se aprecia en las imágenes, Kendall se encuentra sobre Hadid quien está recostada en lo que parece ser un camastro.

Cabe destacar que las modelos tienen una fuerte química entre ambas y no es la primera vez que esta relación se interpreta como 'algo más que amistad'.

Kendall Jenner straddles bikini-clad Bella Hadid as they enjoy fun in the sun during Miami's Art Basel pic.twitter.com/cLZpGg0bVT