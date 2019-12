Khloé Kardashian envía mensaje a Tristan y Jordyn tras traición

Han transcurrido casi 6 meses desde que Tristan Thompson engañó a Khloé Kardashian con la entonces mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods, luego de que ambos se besaran durante una fiesta. Por lo que la estrella de reality decidió cortar relación con ambos.

Sin embargo, Khloé dejó claro que ya no guarda rencor y ha decido dejar atrás ese amargo episodio. Así lo dejó ver en una reciente publicación en la que mandó un mensaje a su expareja y a Woods a través de sus historias de Instagram.

¡No guardo sentimientos negativos ni de odio hacia NADIE! De verdad. ¡La vida es corta! Todos somos humanos tratando de descifrar esta cosa llamada vida. ¿Quién soy yo para condenar a alguien más? Sí, tengo derecho de sentir pesar y dolor. No sería natural fingir que no lo hago. Personalmente, no quiero cargar odio en el corazón. Anhelo la paz en mi vida. Aferrarme al odio solo me hará daño al final. ¿No está claro que ya he dejado pasar todo esto?, expresó.

“He decidido NO contaminar mi corazón y mi energía al aferrarme a algo negativo. Se me permite perdonar. El perdón es una fortaleza y no una debilidad. Se me permite perdonar a las personas, pero todavía no acepto sus comportamientos. También se me permite proteger mi espacio. Se me permite elegir a quién quiero en mi vida y a quién no. También se me permite desearles bien a las personas y decirlo sinceramente. No significa que tenga que ser su mejor amiga", continuó Kardashian.

El motivo por el cual la celebridad posteó la extensa nota, se debió a las críticas que recibió por su trato amistoso con Thompson, de 28 años, durante el último episodio de Keeping up with the Kardashians. Al igual que criticaron a la estrella por no tener la misma amabilidad con Woods de 22 años.

"La razón por la que decidí publicar mi post anterior es porque veo que muchos preguntan '¿por qué no tengo esa misma energía con Jordyn?'. Ese mensaje es para Jordyn. Es para cualquier otra persona que alguna vez me haya lastimado. Por alguna razón, la gente quiere asumir que solo estoy hablando de Tristán”, expresó.

“Este mensaje se aplica a TODAS las partes involucradas en situaciones que alguna vez me han lastimado. Hombres, amigos, familiares, compañeros de trabajo... Cualquiera que haya jugado un papel en mi dolor. ¡He seguido adelante, he encontrado el perdón y te deseo felicidad y alegría!", aclaró Khloé.