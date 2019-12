Muere Ron Leibman, el padre de 'Rachel' en Friends

El actor estadounidense Rob Leibman, ganador de un Emmy por su personaje de “Martin Kazinsky” en la serie de drama criminal Kaz y conocido por interpretar a “Leonard Green” en Friends, falleció a los 82 años.

Reconocido también con un Tony por Angels in America: Millennium approaches, murió el 6 de diciembre de neumonía en la ciudad de Nueva York, informó su representante este sábado.

Leibman nació el 11 de octubre de 1937 en Manhattan y fue a los 19 años cuando apareció por primera vez en la televisión con The edge of the night. Para 1963 debutó en Broadway con Dear me, the sky is falling.

Tras pequeñas intervenciones en la pantalla chica, hizo su debut cinematográfico en 1970 con el largometraje Where's Poppa?, al lado de George Segal y Ruth Gordon.

Dos años después coprotagonizó junto a Robert Redford y Segal la cinta The hot rock, y para 1979 obtuvo el Emmy por su interpretación de un ex ladrón de autos que se convierte en abogado criminal para Kaz, serie que también creó.

En la década de los 80 apareció tanto en producciones de cine como de televisión, y en 1986 fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por Christmas Eve, de Stuart Cooper.

Para 1993, Ron fue reconocido con el Tony por su trabajo como Roy Cohn, y de 1996 a 2004 tuvo apariciones en Friends, como el “Dr. Leonard Green”, el padre rico y de mal carácter de “Rachel” (Jennifer Aniston).

En 2006, el artista tuvo un papel recurrente en The Sopranos y desde 2013 prestó su voz durante tres años para “Ron Cadillac” en la serie animada Archer, que supuso su último trabajo.